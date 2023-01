Tržby aj rast používateľov Spotify prekonali očakávania trhu

Štokholm 31. januára (TASR) - Tržby rovnako ako nárast používateľov švédskej streamingovej firmy Spotify Technology v poslednom štvrťroku 2022 prekonali očakávania trhu. Akcie spoločnosti sa posilnili až o 9 %.



Strata na akciu vo 4. kvartáli predstavovala 1,40 eura, pričom analytici počítali so stratou 1,27 eura. Tržby dosiahli 3,17 miliardy eur. Analytici očakávali tržby vo výške 3,16 miliardy eur.



Počet aktívnych mesačných používateľov Spotify stúpol v uplynulom kvartáli medziročne o 20 % na 489 miliónov. Analytici prognózovali 477,9 milióna. Počet predplatiteľov sa zvýšil o 14 % na 205 miliónov, pričom sa predpovedalo 202,3 milióna.



Firma očakáva, že v prebiehajúcom kvartáli počet aktívnych mesačných používateľov vzrastie na pol milióna a počet predplatiteľov na 207 miliónov. Tržby by sa mali zvýšiť na 3,1 miliardy eur.



Spotify minulý rok uviedla, že chce mať do roku 2030 miliardu používateľov.