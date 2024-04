Tržby aj zisk Adidasu v 1. štvrťroku vzrástli

Herzogenaurach 17. apríla (TASR) - Nemecký výrobca športových potrieb Adidas v stredu oznámil za 1. štvrťrok nárast tržieb aj prevádzkového zisku. Zvýšil tiež prognózu príjmov za celý rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa predbežných údajov sa prevádzkový zisk spoločnosti Adidas za tri mesiace do konca marca 2024 zvýšil na 336 miliónov eur zo 60 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Tržby za 1. štvrťrok vzrástli o 4 % na 5,4 miliardy eur a pri konštantných menových kurzoch stúpli o 8 %.



Spoločnosť zvýšila svoj celoročný výhľad a najnovšie očakáva, že jej tržby pri konštantných menových kurzoch za celý rok vzrastú o stredne veľké až vysoké jednociferné percento. Predtým očakávala ich zvýšenie o stredne veľké jednociferné percento.



A predpovedá, že jej ročný prevádzkový zisk dosiahne zhruba o 700 miliónov eur namiesto pôvodne odhadovaných 500 miliónov eur.



Predaj zásob produktov Yeezy vygeneroval v 1. štvrťroku tržby približne 150 miliónov eur a prevádzkový zisk zhruba 50 miliónov eur. Spoločnosť vo svojich odhadoch predpokladá predaj zostávajúcich zásob produktov Yeezy počas zvyšku roka za ceny pokrývajúce náklady. Výsledkom by boli dodatočné tržby vo výške približne 200 miliónov eur a žiadny ďalší príspevok k ročnému zisku.



Adidas sa rozišiel s dizajnérom v roku 2022 pre jeho antisemitské komentáre. To prinieslo nemeckej spoločnosti značné straty. Koncom februára Adidas oznámil, že tento rok chce dokončiť výpredaj zvyšných produktov zo svojho sortimentu Yeezy za ceny pokrývajúce náklady.



Spoločnosť naďalej očakáva, že nepriaznivé menové kurzy budú mať v tomto roku výrazný vplyv na jej ziskovosť.