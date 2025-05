Tržby aj zisk Apple vzrástli, clá však firme zvyšujú náklady

Cupertino 2. mája (TASR) - Americká technologická firma Apple zaznamenala za 2. kvartál súčasného obchodného roka rast tržieb aj zisku, pričom výsledky prekonali očakávania trhov. Zároveň však dodala, že v dôsledku amerických dovozných ciel očakáva v tomto kvartáli dodatočné náklady za stovky miliónov dolárov. Informovali o tom agentúry DPA, Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť uviedla, že za 2. kvartál obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje trojmesačné obdobie do konca marca, zaznamenala čistý zisk 24,78 miliardy USD (21,79 miliardy eur). Za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka firma vykázala zisk na úrovni 23,64 miliardy USD.



Upravený zisk na akciu dosiahol 1,65 USD oproti 1,53 USD spred roka. Spoločnosť Apple tak prekonala odhady analytikov, ktorí počítali so ziskom na akciu na úrovni 1,62 USD.



Tržby spoločnosti sa zvýšili o vyše 5 % na 95,36 miliardy USD a aj v tomto ukazovateli prekonala očakávania. V takzvanej Veľkej Číne, ktorá zahrnuje pevninskú Čínu, Hongkong a Taiwan, síce tržby medziročne klesli o 2 % na 16 miliárd USD, pokles bol však podstatne miernejší než v predchádzajúcom kvartáli. V ňom tržby z čínskeho trhu zaznamenali pokles o 11 %.



Šéf Apple Thomas Cook však upozornil, že pre nové dovozné clá americkej administratívy očakáva spoločnosť v tomto štvrťroku dodatočné náklady vo výške zhruba 900 miliónov USD. Zároveň odmietol poskytnúť odhad vývoja situácie po súčasnom kvartáli, pričom ako dôvod uviedol neistotu ďalších krokov amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Neviem odhadnúť, čo sa v súvislosti s clami udeje ďalej,“ povedal.



S cieľom zmierniť dôsledky americkej obchodnej politiky Apple presúva dodávky a snaží sa zvýšiť dovoz svojich výrobkov do USA z iných trhov ako z Číny, na ktorú USA uvalili clá vo výške 145 %. Podľa Cooka Apple momentálne vyrába polovicu iPhonov predávaných na trhu USA v Indii a čoskoro by sa táto krajina mala na objeme predaja telefónov v USA podieľať väčšinou. Na dovoze ďalších produktov by sa zasa mal podstatne výraznejšie podieľať Vietnam.



Pod zvýšené tržby a zisk za 2. kvartál 2024/2025 sa podpísal najmä vyšší predaj iPhonov. Tržby z tohto segmentu dosiahli 46,8 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 46 miliárd USD. Firma tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami zhruba o jednu miliardu dolárov nižšími.



(1 EUR = 1,1373 USD)