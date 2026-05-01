Tržby aj zisk Apple vzrástli v 2. fiškálnom kvartáli takmer o pätinu
Autor TASR
Cupertino 1. mája (TASR) - Americká technologická firma Apple zaznamenala za 2. kvartál súčasného obchodného roka rast tržieb aj zisku takmer o pätinu, pričom tržby boli podľa vedenia firmy za daný kvartál najlepšie. Výsledky spoločnosti podporil najmä vysoký dopyt po iPhonoch. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTTNews.
Firma Apple oznámila, že za 2. štvrťrok obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od januára do konca marca, zaznamenala čistý zisk 29,58 miliardy USD (25,28 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje zvýšenie o 19 %.
Takmer o pätinu vzrástli aj tržby. Dosiahli 111,2 miliardy USD, čo medziročne znamená rast o 17 % a prekonali očakávania analytikov.
Dosluhujúci výkonný riaditeľ Apple Tim Cook, ktorého od 1. septembra nahradí John Ternus, na margo toho uviedol, že to bol „najlepší 2. kvartál v histórii“. Zároveň dodal, že výsledky podporil najmä „mimoriadne vysoký dopyt“ po iPhone 17.
Divízia iPhonov zaznamenala v 2. kvartáli 2025/2026 tržby na úrovni takmer 57 miliárd USD. Medziročne to predstavuje rast približne o 22 %. Napriek tomu výsledky mierne zaostali za očakávaniami, keďže analytici počítali s tržbami divízie nad 57 miliárd USD.
Okrem dopytu po iPhonoch celkové výsledky spoločnosti Apple podporili aj služby. Tržby v tomto segmente vzrástli o 16 % takmer na 31 miliárd USD.
Vzrástli aj tržby z predaja počítačov Mac a iPadov. V prvom prípade vzrástli zo 7,9 miliardy na 8,4 miliardy USD a v druhom zo 6,4 miliardy na 6,9 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1702 USD)
