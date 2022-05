Tržby aj zisk BioNTechu sa v 1. kvartáli viac ako strojnásobili

Mainz 9. mája (TASR) - Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech v pondelok oznámila, že jej tržby a zisk za 1. štvrťrok 2022 sa viac ako strojnásobili vďaka dopytu po vakcíne proti ochoreniu COVID-19, ktorú vyvinula so spoločnosťou Pfizer. Ale zároveň potvrdila svoju prognózu celoročného poklesu predaja týchto vakcín.



Tržby za prvé tri mesiace 2022 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac ako strojnásobili na 6,37 miliardy eur z 2,05 miliardy eur rovnako ako čistý zisk, ktorý sa vyšplhal na 3,70 miliardy eur z 1,13 miliardy eur vlani.



"V dôsledku zvýšených objednávok, ktoré boli zadané koncom roka 2021 z dôvodu vtedy sa šíriaceho variantu omikron, sme rok 2022 začali so silnými tržbami a ziskami," povedal finančný šéf Jens Holstein, podľa ktorého má vďaka tomu spoločnosť dobrú pozíciu na dosiahnutie cieľov na rok 2022.



BioNTech zopakoval svoje prognózy o príjmoch z vakcíny v roku 2022 a očakáva tržby v pásme 13 miliárd až 17 miliárd eur, čo bude pokles z 19 miliárd eur v minulom roku, keďže dopyt po vakcíne sa znižuje.



Rovnako ako v predchádzajúcich štvrťrokoch BioNTech pri svojich prognózach vychádzal z pevných objednávok na tento rok, ktoré zostali nezmenené od odhadu z 30. marca, a to na úrovni približne 2,4 miliardy dávok, čo je menej ako 2,6 miliardy dávok dodaných v roku 2021.



Konkurenčný výrobca vakcín Moderna bol minulý týždeň optimistickejší a predpovedal väčší predaj vakcín v druhej polovici roka ako v prvých šiestich mesiacoch, keďže očakáva dopyt po preočkovaní na jeseň.



Partner spoločnosti BioNTech, koncern Pfizer, minulý týždeň zaujal tiež opatrný prístup a zohľadnil iba aktuálne nevybavené objednávky pri prognóze nižšieho dopytu po vakcínach.



Nemecká spoločnosť dodala, že v najbližších týždňoch by mala mať k dispozícii prvé výsledky klinických štúdií vakcíny proti dominantnému variantu omikron.



Nemecká firma a jej americký partner Pfizer v súčasnosti pracujú na ďalších verziách vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorá poskytne ochranu pred ďalšími variantmi nového koronavírusu. Klinické štúdie sa začali v januári a výsledky budú poskytnuté regulačným úradom v priebehu niekoľkých týždňov.



TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.