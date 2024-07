Tržby aj zisk cementárenského koncernu Holcim v 1. polroku klesli

Bern 26. júla (TASR) - Švajčiarsky cementárenský koncern Holcim oznámil za 1. polrok pokles tržieb aj zisku. Výsledky negatívne ovplyvnili obidva kvartály, v 2. štvrťroku sa však tempo poklesu tržieb čiastočne zmiernilo. Firmu však naďalej ovplyvňuje nepriaznivý vývoj v stavebnom sektore Európy a Severnej Ameriky. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Tržby Holcimu dosiahli v 1. polroku 12,81 miliardy švajčiarskych frankov (13,44 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 1,9 %. Na organickej báze klesli o 0,3 %.



Čo sa týka vývoja zisku, ten za prvých šesť mesiacov roka dosiahol 1,22 miliardy CHF. Oproti 1. polroku minulého roka tak klesol o 3,4 %.



Trhmi viac sledovaný zisk upravený o mimoriadne položky sa však zvýšil. Dosiahol 1,38 miliardy CHF, zatiaľ čo pred rokom to bolo 1,28 miliardy CHF. Na akciu predstavoval 2,44 CHF oproti 2,22 CHF za prvých šesť mesiacov 2023.



Za samotný 2. kvartál tohto roka dosiahol Holcim tržby na úrovni 7,23 miliardy CHF. Medziročne to znamená pokles o 1,6 %. Výsledky tak zaostali za očakávaniami trhov, ktoré počítali s kvartálnymi tržbami na úrovni 7,31 miliardy CHF.



(1 EUR = 0,9534 CHF)