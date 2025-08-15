< sekcia Ekonomika
Tržby aj zisk dánskej spoločnosti Pandora v 2. štvrťroku vzrástli
Pandora v piatok oznámila, že jej tržby v 2. štvrťroku 2025 vzrástli na 7,075 miliardy dánskych korún (947,93 milióna eur) z vlaňajších 6,77 miliardy DKK.
Autor TASR
Kodaň 15. augusta (TASR) - Dánsky výrobca a predajca šperkov Pandora, ktorý pôsobí aj na slovenskom trhu, oznámil nárast tržieb v 2. štvrťroku 2025. Ale menší, ako mu predpovedali analytici, pre slabšie tržby na kľúčových európskych trhoch, ktoré len čiastočne vykompenzoval silný predaj v USA. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Bloomberg.
Pandora v piatok oznámila, že jej tržby v 2. štvrťroku 2025 vzrástli na 7,075 miliardy dánskych korún (947,93 milióna eur) z vlaňajších 6,77 miliardy DKK. Analytici však očakávali tržby vo výške 7,17 miliardy DKK. Porovnateľný rast tržieb sa spomalil na 3 % zo 6 % v predchádzajúcom štvrťroku a bol menší než 4 %, ktoré očakávali analytici.
Čistý zisk spoločnosti sa v 2. štvrťroku 2025 zvýšil na 803 miliónov DKK (107,58 milióna eur) zo 799 miliónov DKK v rovnakom období minulého roka.
Štvrťročný zisk na akciu dosiahol 10,3 DKK, čo bol nárast z 9,7 DKK pred rokom.
Pandora uviedla, že súčasná úroveň ciel v USA by ju mohla tento rok stáť 200 miliónov DKK a na budúci rok 450 miliónov DKK. Zváži preto ďalšie zvyšovanie cien a nové opatrenia na znižovanie nákladov, aby pokryla vplyv ciel. Spoločnosť v apríli zvýšila ceny o 4 % a v auguste o „nízke jednociferné“ percento v reakcii na vyššie ceny komodít.
(1 EUR = 7,4636 DKK)
Pandora v piatok oznámila, že jej tržby v 2. štvrťroku 2025 vzrástli na 7,075 miliardy dánskych korún (947,93 milióna eur) z vlaňajších 6,77 miliardy DKK. Analytici však očakávali tržby vo výške 7,17 miliardy DKK. Porovnateľný rast tržieb sa spomalil na 3 % zo 6 % v predchádzajúcom štvrťroku a bol menší než 4 %, ktoré očakávali analytici.
Čistý zisk spoločnosti sa v 2. štvrťroku 2025 zvýšil na 803 miliónov DKK (107,58 milióna eur) zo 799 miliónov DKK v rovnakom období minulého roka.
Štvrťročný zisk na akciu dosiahol 10,3 DKK, čo bol nárast z 9,7 DKK pred rokom.
Pandora uviedla, že súčasná úroveň ciel v USA by ju mohla tento rok stáť 200 miliónov DKK a na budúci rok 450 miliónov DKK. Zváži preto ďalšie zvyšovanie cien a nové opatrenia na znižovanie nákladov, aby pokryla vplyv ciel. Spoločnosť v apríli zvýšila ceny o 4 % a v auguste o „nízke jednociferné“ percento v reakcii na vyššie ceny komodít.
(1 EUR = 7,4636 DKK)