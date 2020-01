Tržby aj zisk Electroluxu vo 4. kvartáli klesli

Štokholm 31. januára (TASR) - Švédsky výrobca domácich spotrebičov Electrolux oznámil za 4. štvrťrok pokles zisku. Odôvodnil to nižším objemom výroby pre problémy s obmedzením kapacity v americkom závode koncernu aj nákladmi na transformáciu.



Electrolux v piatok oznámil, že jeho zisk z tzv. pokračujúcich operácií, v ktorom nie sú zahrnuté príjmy divízie Electrolux Professional, klesol za tri mesiace do konca decembra 2019 na 366 miliónov švédskych korún (34,40 milióna eur) z 1,24 miliardy SEK rok predtým. Po prepočítaní na akciu sa zisk z pokračujúcich operácií znížil na 1,27 SEK zo 4,30 SEK.



Zisk celej skupiny, vrátane Electrolux Professional, klesol na 559 miliónov SEK z predvlaňajších 1,57 miliardy SEK.



Prevádzkový zisk z pokračujúcich operácií medziročne klesol o 43 % na 960 miliónov SEK.



Electrolux uviedol, že tri zo štyroch divízii zaznamenali zlepšenie, čiastočne vďaka kombinácií rôznych opatrení, ale nižšie objemy výroby a náklady na transformáciu spojené s konsolidáciou výroby v Severnej Amerike negatívne ovplyvnili jeho zisky.



Tržby koncernu sa vo 4. štvrťroku znížili len mierne, na 32,01 miliardy SEK z 32,02 miliardy SEK v predminulom roku. Tržby z pokračujúcich operácií pritom klesli o 2,8 % po vylúčení kurzových vplyvov, a to najmä v dôsledku nižších objemov v Severnej Amerike.



Za celý rok 2019 dosiahol koncern zisk 6,30 SEK na akciu, zatiaľ čo v roku 2018 zarobil 9,86 SEK/akcia. Jeho tržby klesli o 1 % na 118,98 miliardy SEK.



Správna rada navrhla dividendu na akciu za tok 2019 vo výške 8,50 SEK, ktorá bude vyplatená v dvoch rovnakých splátkach, prvá v apríli a druhá v októbri 2020.



(1 EUR = 10,6398 SEK)