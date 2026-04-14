Tržby aj zisk farmakoncernu Johnson & Johnson prekonali odhady
Spoločnosť v utorok oznámila, že za 1. kvartál vykázala rast tržieb o 9,9 % na 24,06 miliardy USD (20,40 miliardy eur).
Autor TASR
New York 14. apríla (TASR) - Americká farmaceutická spoločnosť Johnson & Johnson (J&J) zaznamenala v 1. štvrťroku rast tržieb o takmer 10 % a prekonala tak očakávania trhov. Výsledky boli v porovnaní s očakávaniami lepšie aj v oblasti upraveného zisku. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.
Spoločnosť v utorok oznámila, že za 1. kvartál vykázala rast tržieb o 9,9 % na 24,06 miliardy USD (20,40 miliardy eur). Prekonala tak očakávania trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 23,61 miliardy USD.
Objem tržieb do veľkej miery ovplyvnila divízia inovatívnej medicíny, ktorá zahrnuje aj onkologické portfólio. V tejto divízii sa tržby v 1. kvartáli zvýšili medziročne o 11 %. Pozitívne sa vyvíjali aj v divízii technológií, kde vzrástli o 7,7 %.
Čo sa týka jednotlivých trhov, tržby na domácom americkom trhu vzrástli o 8,3 % na 13,33 miliardy USD. Na zahraničných trhoch sa zvýšili o 12 % na 10,73 miliardy USD.
Čistý zisk farmaceutickej spoločnosti dosiahol 5,24 miliardy USD a v dôsledku jednorazových položiek tak v medziročnom porovnaní klesol o 52,4 %. Avšak zisk po úprave o mimoriadne položky, aj keď tiež zaznamenal pokles, prekonal odhady analytikov. Dosiahol 6,61 miliardy USD, čo na akciu znamená 2,70 USD. Analytici počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,68 USD.
(1 EUR = 1,1793 USD)
Spoločnosť v utorok oznámila, že za 1. kvartál vykázala rast tržieb o 9,9 % na 24,06 miliardy USD (20,40 miliardy eur). Prekonala tak očakávania trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 23,61 miliardy USD.
Objem tržieb do veľkej miery ovplyvnila divízia inovatívnej medicíny, ktorá zahrnuje aj onkologické portfólio. V tejto divízii sa tržby v 1. kvartáli zvýšili medziročne o 11 %. Pozitívne sa vyvíjali aj v divízii technológií, kde vzrástli o 7,7 %.
Čo sa týka jednotlivých trhov, tržby na domácom americkom trhu vzrástli o 8,3 % na 13,33 miliardy USD. Na zahraničných trhoch sa zvýšili o 12 % na 10,73 miliardy USD.
Čistý zisk farmaceutickej spoločnosti dosiahol 5,24 miliardy USD a v dôsledku jednorazových položiek tak v medziročnom porovnaní klesol o 52,4 %. Avšak zisk po úprave o mimoriadne položky, aj keď tiež zaznamenal pokles, prekonal odhady analytikov. Dosiahol 6,61 miliardy USD, čo na akciu znamená 2,70 USD. Analytici počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,68 USD.
(1 EUR = 1,1793 USD)