Tržby aj zisk Goldman Sachs v 2. štvrťroku klesli

New York 19. júla (TASR) – Americká banka Goldman Sachs vykázala za 2. štvrťrok 2023 pokles zisku aj tržieb. A väčší, ako jej predpovedali ekonómovia z Wall Street. Prispeli k tomu odpisy spojené so spoločnosťou GreenSky, zatiaľ čo podnikanie v oblasti investičného bankovníctva zasiahli nižšie objemy transakcií. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Zisk banky za tri mesiace do konca júna 2023 klesol na 1,07 miliardy USD (950,69 milióna eur) alebo 3,08 USD na akciu z 2,79 miliardy USD alebo 7,73 USD/akcia v 2. štvrťroku minulého roka. Analytici v priemere očakávali zisk 3,18 USD na akciu.



Tržby Goldman Sachs sa v 2. štvrťroku znížili o 8,1 % na 10,90 miliardy USD z vlaňajších 11,86 miliardy USD.



Goldman Sachs odpísala v 2. štvrťroku 504 miliónov USD v súvislosti so spoločnosťou GreenSky, ktorá poskytuje spotrebiteľom úvery na zlepšenie domácnosti. Agresívne a rýchle zvyšovanie úrokových sadzieb amerického Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, však už zasiahlo úvery a ponechalo ekonomiku na neistej pôde.



Poplatky z investičného bankovníctva za 2. štvrťrok klesli tiež, a to o 20 % na 1,43 miliardy USD.



Výsledky Goldman Sachs uzatvorili silný štvrťrok pre veľké americké banky a poukázali na odolnosť ekonomiky. No zároveň ponúkli ďalší dôkaz, že vysoké náklady na pôžičky začnú koncom tohto roka zaťažovať dopyt po úveroch.



(1 EUR = 1,1255 USD)