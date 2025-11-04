< sekcia Ekonomika
Tržby aj zisk Harley-Davidson v 3. štvrťroku vzrástli
Autor TASR
New York 4. novembra (TASR) - Americký výrobca ikonických motoriek Harley-Davidson zaznamenal nárast zisku za 3. štvrťrok 2025. Bol zároveň väčší, ako mu predpovedali analytici. Prispeli k tomu opatrenia na úsporu nákladov a silné marže z jeho modelov custom touring. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil na 377,36 milióna USD (327,74 milióna eur), čo predstavuje 3,10 USD na akciu, zo 119,04 milióna USD alebo 91 centov na akciu v minulom roku.
Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 1,64 USD na akciu.
Celkové tržby spoločnosti v 3. štvrťroku vzrástli na 1,34 miliardy USD z 1,15 miliardy USD v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Zmeny v prístupe spotrebiteľov k nákupu drahších položiek v dôsledku vyššej inflácie a ciel viedli k nižšiemu dopytu po motocykloch na voľný čas v USA.
Spoločnosť Harley-Davidson však zaviedla niekoľko opatrení na úsporu nákladov a snažila sa osloviť mladších vodičov, ktorí chcú ľahšie, efektívnejšie a cenovo dostupnejšie motocykle. Okrem toho sa firma zamerala aj na starších a bohatších zákazníkov, aby zvýšila predaj modelov na mieru s vyššou maržou, ktoré je možné prispôsobiť preferenciám kupujúcich.
Musí sa takisto vyrovnať so širokou škálou ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa na súčiastky a dovoz kľúčových komponentov, ako sú polovodiče.
(1 EUR = 1,1514 USD)
