Tržby aj zisk Infineonu v 2. kvartáli vzrástli

Mníchov 4. mája (TASR) - Nemecký výrobca čipov Infineon v utorok mierne zvýšil svoju prognózu tržieb aj marže v súčasnom fiškálnom roku 2020/21, keďže dopyt po čipoch výrazne prevyšuje ponuku. A oznámil, že pokračuje v investíciách do zvýšenia výrobných kapacít.



Popredný dodávateľ polovodičov pre automobilový priemysel so sídlom v Mníchove vykázal za 2. štvrťrok (január - marec) tržby vo výške 2,7 miliardy eur. To bolo o 3 % viac ako v predchádzajúcom štvrťroku a o 36 % viac ako v rovnakom období minulého finančného roka. Tento výsledok prekonal aj odhady ekonómov, ktorí očakávali tržby v priemere 2,63 miliardy eur.



Zisk spoločnosti Infineon v 2. kvartáli vzrástol na 209 miliónov eur zo 178 miliónov eur pred rokom. Po prepočítaní na akciu stúpol zisk spoločnosti na 15 centov z vlaňajších 13 centov. A marža sa zvýšila na 17,4 % z 13,8 % rok predtým.



V aktuálnom 3. štvrťroku predpovedá Infineon tržby v pásme 2,6 - 2,9 miliardy eur a maržu približne 18 %.



Za celý fiškálny rok do konca septembra 2021 Infineon mierne zvýšil svoju prognózu a predpovedá tržby zhruba 11 miliárd eur (plus alebo mínus 3 %) namiesto pôvodných 10,8 miliardy eur a maržu približne 18 %, nie 17,8 %.



„Trh s polovodičmi zažíva boom,“ uviedol generálny riaditeľ Reinhard Ploss s tým, že dopyt vo väčšine oblastí výrazne prevyšuje ponuku.