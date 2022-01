Tržby aj zisk Johnson & Johnson v 4. štvrťroku vzrástli

Brunswick 25. januára (TASR) - Americký farmaceutický koncern Johnson & Johnson (J&J) zaznamenal vo 4. štvrťroku 2021 nárast zisku aj tržieb. Pomohli mu pritom vakcína proti ochoreniu COVID-19 aj príjmy z predaja liekov na predpis a zdravotníckych pomôcok.



Tržby z jednorazovej vakcíny od J&J vzrástli v poslednom štvrťroku 2021 na 1,62 miliardy USD (1,44 miliardy eur), čo predstavuje viac ako dvojnásobok jeho predchádzajúcich príjmov z predaja tejto vakcíny.



Vakcína debutovala minulý rok a vyniesla spoločnosti 2,38 miliardy USD, čo je o niečo menej ako jej vedúci predstavitelia očakávali.



J&J vďaka takzvanej posilňujúcej dávke predpovedá tento rok tržby z vakcíny v rozmedzí 3 až 3,5 miliardy USD.



Veľká časť príjmov z predaja vakcín J&J však pochádzala z iných krajín ako USA, kde regulačné úrady minulý mesiac uviedli, že väčšina Američanov by mala dostať konkurenčné vakcíny od Pfizeru alebo Moderny namiesto od J&J pre zriedkavý problém so zrážanlivosťou krvi spojený s injekciou.



Okrem tržieb z vakcíny zaznamenala spoločnosť Johnson & Johnson aj nárast príjmov z predaja svojho lieku na rakovinu krvi Darzalex o 31 % na približne 1,65 miliardy USD.



Celkové tržby z najväčšieho biznisu spoločnosti, farmaceutických výrobkov, stúpli v uplynulom štvrťroku o viac ako 16 % na 14,29 miliardy USD. Tržby zo zdravotníckych pomôcok sa zvýšili o 4 % na približne 6,9 miliardy USD, aj keď tento segment naďalej negatívne zasiahla pandémia, pre ktorú sa odkladajú operácie a iná zdravotná starostlivosť.



Spoločnosť Johnson & Johnson vlani v novembri uviedla, že sa rozdelí na dva podniky, pričom odčlení spotrebiteľskú divíziu, ktorá vyrába náplasti či kozmetiku, do samostatnej spoločnosti. K oddeleniu by malo dôjsť v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. Tento segment priniesol v 4. štvrťroku tržby 3,66 miliardy USD.



Celkové tržby J&J v období október-december 2021 vzrástli o 10 % na 24,8 miliardy USD.



Zisk spoločnosti na neupravenej báze sa zvýšil na 4,74 miliardy USD z 1,74 miliardy USD v rovnakom období v predchádzajúcom roku 2020.



Výdavky na výskum a vývoj však tiež stúpli, a to o 17 % na 4,7 miliardy USD.



Upravený zisk dosiahol 2,13 USD na akciu, čo bolo o 1 cent viac ako očakávala Wall Street, ktorá spoločnosti predpovedala tiež tržby 25,28 miliardy USD.



Za celý rok 2021 dosiahla spoločnosť Johnson & Johnson zisk 20,88 miliardy USD, čo je o 42 % viac ako v roku 2020. Tržby vlani stúpli o 13,6 % na 93,77 miliardy USD.



Koncern J&J očakáva v roku 2022 zisk na akciu medzi 10,40 a 10,60 USD.



(1 EUR = 1,1268 USD)