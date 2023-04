Tržby aj zisk Microsoftu prekonali v 3. štvrťroku očakávania trhu

Redmond 25. apríla (TASR) - Tržby aj zisk Microsoftu prekonali v uplynulom štvrťroku očakávania trhu. Akcie koncernu si v predĺženom obchodovaní polepšili o viac než 4,5 %.



Tržby v 3. kvartáli (do konca marca) vzrástli o 7,1 % na 52,86 miliardy USD (47,96 miliardy eur) zo 49,46 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Zisk stúpol o 10 % na 18,30 miliardy USD alebo 2,45 USD na akciu zo 16,73 miliardy USD alebo 2,22 USD na akciu. Analytici prognózovali tržby na úrovni 51,02 miliardy USD a zisk vo výške 2,23 USD na akciu.



Tržby cloudových služieb Azure medziročne vzrástli o 27 %. Celkové tržby cloudovej divízie, ktorá zahŕňa Azure a ďalšie služby, predstavovali 22,1 miliardy USD, pričom analytici očakávali 21,85 miliardy USD.



Tržby segmentu Productivity and Business Process, ktorý zahŕňa Dynamics, LinkedIn a Office, vzrástli o 11 % na 17,52 miliardy USD (predpoveď: 17,05 miliardy USD). Tržby segmentu More Personal Computing, ktorá zahŕňa Bing, Windows, Surface a Xbox, klesli o 9 % na 13,26 miliardy USD, prekonali však prognózy analytikov na úrovni 12,25 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1022 USD)