Tržby aj zisk Microsoftu vo 4. štvrťroku 2022/2023 vzrástli

Redmond 26. júla (TASR) – Americký softvérový gigant Microsoft vykázal za 4. štvrťrok finančného roka 2022/2023 väčší ako očakávaný zisk. Vďačí za to cloudovým službám a inovácii produktov s novou technológiou umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správ AP, Reuters a RTTNews.



Aj náklady spoločnosti sa výrazne zvýšili, keďže vybudovala nové dátové centrá na podporu AI. Finančná riaditeľka Microsoftu Amy Hoodová v konferenčnom hovore uviedla, že kapitálové výdavky budú počas fiškálneho roku 2023/2024 každý štvrťrok stúpať.



Čistý zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca júna 2023 zvýšil na 20,08 miliardy USD (18,17 miliardy eur) alebo 2,69 USD na akciu zo 16,74 miliardy USD alebo 2,23 USD na akciu v rovnakom období minulého roka. Analytici pritom predpovedali spoločnosti zisk 2,55 USD na akciu.



Tržby Microsoftu vo 4. štvrťroku vzrástli o 8,3 % na 56,19 miliardy USD z 51,87 miliardy USD vlani, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahnu 55,5 miliardy USD.



Divízia Intelligent Cloud spoločnosti Microsoft, v ktorej sa nachádza platforma Azure, zaznamenala nárast tržieb o 26 % na 24 miliárd USD a prekonala odhady analytikov, ktorí očakávali tržby 23,8 miliardy USD.



Spoločnosť však stále čelí poklesu príjmov v oblasti PC, pričom tržby v tejto divízii vrátane jej operačného systému Windows klesli na 13,9 miliardy USD.



Kapitálové výdavky Microsoftu v sledovanom období stúpli na 10,7 miliardy USD zo 7,8 miliardy USD v predchádzajúcom 3. štvrťroku po tom, ako spoločnosť oznámila investorom, že výdavky budú rásť, keďže buduje dátové centrá pre prácu AI.



Microsoft začal integrovať funkcie AI do svojich produktov, ako sú Azure, Microsoft 365, GitHub a niekoľko vývojárskych nástrojov.



(1 EUR = 1,1051 USD)