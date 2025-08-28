< sekcia Ekonomika
Tržby aj zisk Nvidie v 2. kvartáli prekonali prognózy trhu
Autor TASR
Santa Clara 29. augusta (TASR) - Tržby aj zisk Nvidie prekonali prognózy trhu. Avšak tržby v segmente dátových centier mierne sklamali očakávania, čo malo negatívny vplyv na akcie firmy v poburzovom obchodovaní. TASR o tom informuje na základe správ yahoo finance a RTTNews.
Tržby americkej firmy Nvidia, ktorá navrhuje čipy, vyvíja procesory a je jednotkou v oblasti čipov pre využitie v oblasti umelej inteligencie (AI), v 2. kvartáli vyskočili o 55,6 % na 46,74 miliardy USD (40,32 miliardy eur) z 30,04 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Analytici počítali s tržbami na úrovni 46,2 miliardy USD.
Čistý zisk v uplynulom štvrťroku stúpol na 26,42 miliardy USD alebo 1,08 USD na akciu zo 16,60 miliardy USD alebo 67 centov na akciu v rovnakom období pred rokom. Upravený zisk na akciu predstavoval 25,78 miliardy USD alebo 1,05 USD na akciu, pričom analytici predpovedali 1,01 USD na akciu.
Tržby v segmente dátových centier dosiahli 41,1 miliardy USD po 26,2 miliardy USD pred rokom. Analytici očakávali 41,3 miliardy USD. Podľa Nvidie až 50 % tržieb v tomto segmente pripadá na predaj veľkým poskytovateľom cloudových služieb.
Nvidia očakáva v 3. kvartáli tržby vo výške 54 miliárd USD, plus-mínus 2 %. Analytici počítali s 53,4 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1593 USD)
