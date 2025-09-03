< sekcia Ekonomika
Tržby aj zisk siete obchodných domov Macy‘s v 2. štvrťroku klesli
Zvýšila pritom odhad príjmov za celý rok napriek tomu, že zákazníci sú opatrnejší pri míňaní a jej náklady vzrástli v dôsledku ciel prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
New York 3. septembra (TASR) - Americká sieť obchodných domov Macy‘s vykázala za 2. štvrťrok finančného roka 2025/2026 pokles zisku aj tržieb. Ale menší, ako jej predpovedali analytici. Zvýšila pritom odhad príjmov za celý rok napriek tomu, že zákazníci sú opatrnejší pri míňaní a jej náklady vzrástli v dôsledku ciel prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.
Spoločnosť Macy‘s, ktorá prevádzkuje aj obchody Bloomingdale‘s a kozmetický reťazec Bluemercury, už v máji uviedla, že diverzifikuje dovoz produktov vzhľadom na clá.
Podľa Macy‘s na konci predchádzajúceho fiškálneho roka pochádzalo približne 20 % produktov v jej ponuke z Číny.
Spoločnosť Macy‘s vykázala za tri mesiace do konca júla 2025 čistý zisk 87 miliónov USD (74,7 milióna eur) alebo 31 centov na akciu. V rovnakom období predchádzajúceho roka mala zisk 150 miliónov USD alebo 53 centov na akciu.
Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 41 centov na akciu, čo bolo výrazne viac ako 19 centov/akcia, ktoré predpovedali analytici.
Tržby v 2. štvrťroku klesli o 2,5 % na 4,8 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali, že dosiahnu 4,7 miliardy USD.
Porovnateľné tržby v predajniach otvorených viac ako rok vrátane licencovaných predajní vzrástli o 1,9 %.
Spoločnosť Macy‘s zvýšila svoju prognózu zisku na akciu na tento rok na 1,70 až 2,05 USD z predchádzajúcich 1,60 až 2 USD.
Za celý rok do konca januára 2026 očakáva tržby v pásme 21,15 až 21,45 miliardy USD namiesto 21 až 21,4 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1646 USD)
