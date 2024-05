Tržby aj zisk Target v 1. štvrťroku klesli

Minneapolis 22. mája (TASR) - Americký diskontný reťazec Target zaznamenal v 1. štvrťroku 2024/2025 pokles čistého zisku. A väčší, ako mu predpovedali analytici z Wall Street. To ukazuje, že domácnosti v USA si stále strážia tzv. nepodstatné výdavky. Dôvodmi sú vysoká inflácia aj úroky z pôžičiek. Target očakáva, že opatrnosť spotrebiteľov bude pretrvávať. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Čistý zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca apríla 2024 znížil na 942 miliónov USD (867,08 milióna eur) alebo 2,03 USD na akciu z 950 miliónov USD alebo 2,05 USD/akcia v rovnakom období minulého roka. Analytici z Wall Street pritom očakávali, že spoločnosť zarobí v priemere 2,05 USD na akciu.



Tržby Target v 1. štvrťroku klesli o 3,2 % na 24,14 miliardy USD z 24,95 miliardy USD v minulom roku. Takzvané porovnateľné tržby, v prevádzkach otvorených viac ako rok, sa znížili o 3,7 %, čo sa zhoduje s odhadmi analytikov.



V aktuálnom 2. štvrťroku Target predpovedá nárast porovnateľných tržieb o 2 % a zisk 1,95 až 2,35 USD na akciu. Analytici v priemere očakávajú rast porovnateľných tržieb o 1,39 % a zisk 2,19 USD na akciu.



Target začiatkom týždňa oznámil, že zníži ceny najmenej 5000 produktov, od mlieka a papierových utierok až po krmivo pre domáce zvieratá a plienky. To nasleduje po podobnom kroku v januári, kde predstavil rad 400 produktov s cenou nižšou ako 1 USD a množstvo ďalších s cenami pod 10 USD.



(1 EUR = 1,0864 USD)