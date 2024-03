Tržby aj zisk Volkswagenu v minulom roku vzrástli

Wolfsburg 13. marca (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) zaznamenala v minulom roku nárast tržieb aj zisku. Prispelo k tomu zvýšenie predaja v Európe a Severnej Amerike. V stredu zároveň uviedla, že objednávky v západnej Európe v najbližších mesiacoch naberú tempo vďaka novým modelom. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Nemecký koncern je v súčasnosti v režime znižovania nákladov. Predstavil už plány na redukciu nákladov na administratívnych zamestnancov v rovnomennej značke VW o pätinu, pričom by sa to malo stať čiastočným a predčasným odchodom do dôchodku namiesto prepúšťania.



Tržby skupiny Volkswagen v roku 2023 vzrástli o 15 % na 322,3 miliardy eur a celkovo predala 9,4 milióna vozidiel.



Čistý zisk sa v roku 2023 zvýšil o 13,1 % na 17,9 miliardy eur a prevádzkový zisk pred mimoriadnymi položkami dosiahol 22,6 miliardy eur.



Spoločnosť v stredu zároveň informovala, že investície v nasledujúcich rokoch 2025 až 2029 môžu byť obmedzené na 170 miliárd eur. A očakáva sa, že vyvrcholia v roku 2024 a potom sa priblížia k cieľovej úrovni 11 % tržieb do roka 2027.



"V roku 2023 sme postavili pevné základy. Uvedomujeme si naše súčasné výzvy a dôsledne ich riešime, aby sme využili obrovský potenciál koncernu Volkswagen," komentoval generálny riaditeľ Oliver Blume.