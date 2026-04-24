Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

Tržby aj zisk Volvo AB výrazne klesli

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Štokholm 24. apríla (TASR) - Švédsky výrobca nákladných áut a autobusov Volvo AB oznámil za 1. štvrťrok výrazný pokles tržieb a prevádzkového zisku a zaostal za očakávaniami analytikov, v prípade upraveného prevádzkového zisku však výsledky prekonali očakávania. Informovali o tom agentúry DPA, Reuters a Bloomberg.

Celkový prevádzkový zisk spoločnosti dosiahol za prvé tri mesiace roka 10,68 miliardy švédskych korún (990,77 milióna eur), čo medziročne predstavuje pokles o 20 %. Výsledok je tak horší, než očakávali analytici, ktorí počítali s prevádzkovým ziskom na úrovni 11,4 miliardy SEK. Na druhej strane, upravený prevádzkový zisk, ktorý je očistený o mimoriadne položky, dosiahol 12,17 miliardy SEK, pričom analytici počítali s týmto ziskom na úrovni 11,53 miliardy SEK.

Tržby spoločnosti Volvo AB dosiahli za 1. kvartál 110,77 miliardy SEK. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 9,1 %. Podobne ako pri celkovom prevádzkovom zisku aj v tomto prípade boli výsledky horšie, než sa čakalo. Analytici oslovení agentúrou Bloomberg počítali s tržbami na úrovni 112,15 miliardy SEK.

Čistý zisk výrobcu nákladných vozidiel dosiahol 8,32 miliardy SEK. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka tak klesol o 15,87 %.

Spoločnosť však zároveň oznámila výrazný rast objednávok za 1. štvrťrok, najmä na trhu Amerík. Tam sa zvýšili medziročne o 78 %. Navyše aj objednávky na európskom trhu pokračujú v raste. To firme Volvo AB dáva šancu na omnoho lepšie výsledky v ďalšom období roka.

(1 EUR = 10,7795 SEK)
