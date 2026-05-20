Tržby aj zisk výrobcu hračiek Hasbro vzrástli
Čistý zisk spoločnosti dosiahol za prvé tri mesiace tohto roka 198,4 milióna USD (170,74 milióna eur).
Autor TASR
Pawtucket 20. mája (TASR) - Americká hračkárska firma Hasbro zaznamenala za 1. štvrťrok tohto roka prudký rast tržieb aj zisku, pričom v obidvoch prípadoch prekonala očakávania. Výsledky podporili najmä elektronické hry, ktoré dokázali vykompenzovať klesajúci dopyt po klasických hračkách. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk spoločnosti dosiahol za prvé tri mesiace tohto roka 198,4 milióna USD (170,74 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje zvýšenie o 101,2 %.
Po úprave o mimoriadne položky, čo je analytikmi pozornejšie sledovaný ukazovateľ, dosiahol zisk 211 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 1,47 USD. Pred rokom ho spoločnosť vykázala na úrovni 147 miliónov USD (1,04 USD/akcia). Výrazne tak prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom upraveného zisku na akciu na 1,13 USD.
Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol 311,8 milióna USD. V rovnakom období minulého roka zaznamenala firma tento zisk na úrovni 212,4 milióna USD. Upravený EBITDA vzrástol z 274,3 milióna na 339,4 milióna USD.
K výraznému rastu zisku prispelo zníženie nákladov, ako aj vysoký rast tržieb. Tie vzrástli v 1. kvartáli oproti prvým trom mesiacom roka 2025 o takmer 13 % na zhruba jednu miliardu dolárov. Aj v tomto prípade hračkársky koncern prekonal očakávania, keď analytici počítali s tržbami okolo 964,4 milióna USD.
Za celý rok Hasbro aj naďalej očakáva rast tržieb v rozmedzí od 3 % do 5 %. Firma nemenila ani prognózu v prípade upraveného zisku EBITDA, ktorý odhaduje v rozsahu 1,40 miliardy do 1,45 miliardy USD.
(1 EUR = 1,162 USD)
