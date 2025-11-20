< sekcia Ekonomika
Tržby aj zisk Walmartu v 3. kvartáli vzrástli
V reakcii na výsledky reťazec následne zlepšil prognózu vývoja celoročných tržieb.
Autor TASR
New York 20. novembra (TASR) - Americká maloobchodná sieť Walmart zaznamenala v 3. kvartáli súčasného obchodného roka rast tržieb o takmer 6 % a zisku o viac než tretinu. Navyše, v prípade upraveného zisku prekonala očakávania trhov. V reakcii na výsledky reťazec následne zlepšil prognózu vývoja celoročných tržieb. Výsledky Walmartu, ktorý má zákazníkov zo všetkých platových kategórií, sú pritom pozorne sledované ako barometer nálady spotrebiteľov. Informovali o tom agentúra AFP a portál RTTNews.
Walmart zaznamenal v 3. štvrťroku obchodného roka 2025/2026, čo znamená obdobie od augusta do konca októbra, čistý zisk 6,14 miliardy USD (5,30 miliardy eur). Na akciu to predstavuje 77 centov. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 34 %.
Pozitívne výsledky vykázal aj zisk upravený o mimoriadne položky, ktorý trhy sledujú vo väčšej miere než klasický čistý zisk. Upravený zisk na akciu dosiahol 62 centov. Walmart tak prekonal odhady trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na úrovni 60 centov/akcia.
Tržby dosiahli v 3. štvrťroku 179,50 miliardy USD. V medziročnom porovnaní sa tak zvýšili o 5,8 %.
Po zverejnení výsledkov spoločnosť zlepšila odhad vývoja tržieb za celý rok 2025/2026. Maloobchodná sieť pôvodne odhadovala, že rast celoročných čistých tržieb dosiahne 3,75 % až 4,75 %. Teraz predpokladá, že sa bude pohybovať od 4,8 % do 5,1 %.
(1 EUR = 1,1583 USD)
