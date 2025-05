Tržby aj zisky európskych firiem zaostávajú za koncernmi z USA a Ázie

Stuttgart 18. mája (TASR) - Tržby aj zisky európskych spoločností v minulom roku zaostali za najväčšími firmami z USA a Ázie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Najlepšie firmy zo Spojených štátov zvýšili v roku 2024 svoje tržby v priemere o 4,5 % a ázijské firmy o 3,2 %. Naopak, veľké európske spoločnosti zaznamenali pokles o 1,1 %, ukázala štúdia poradenskej spoločnosti EY, ktorá analyzovala bilancie 1000 firiem s najvyšším obratom kótovaným na burze.



Ešte výraznejší rozdiel bol v oblasti zisku. Ázijské koncerny zvýšili svoj prevádzkový zisk takmer o pätinu (19,5 %), spoločnosti z USA o 8,2 %. V Európe zisky najväčších firiem klesli v priemere o 6,5 %.



Mimoriadne slabé výsledky zaznamenali nemecké koncerny, ich tržby klesli o 3,1 % a zisk o 8,5 %.



Skupine 1000 najväčších spoločností kótovaných na burze z hľadiska tržieb dominujú Spojené štáty, kde je ich 317. Za nimi nasledujú Čína (137) a Japonsko (110) a na štvrtom mieste sa umiestnilo Nemecko so 43 firmami.



Podľa experta EY Jana Brorhilkera sú najväčšie európske firmy v globálnej konkurencii pod tlakom. Medzi dôvody patrí napríklad oslabenie priemyselných odvetví, geopolitické napätie a clá. „Situácia je naozaj vážna a čoraz viac sa zhoršuje. Zatiaľ čo najväčšie americké koncerny v poslednom období zaznamenali silný rast a zvýšili svoje zisky, európske spoločnosti sa dostávajú do defenzívy.“



Európa je silná v priemyselnom sektore, z čoho sa v súčasnosti stala výzva. Tradičné odvetvia, ako je automobilový priemysel, totiž prechádzajú výraznou transformáciou. V tejto zložitej situácii navyše prichádza chaotická colná politika USA, ktorá ešte zvyšuje náklady a spôsobuje obrovskú neistotu. Ďalším problémom je digitálna prevaha USA, v tejto oblasti jasne dominujú americké technologické koncerny a Európa zaostáva.



Medzi desiatkou najziskovejších spoločností na svete kótovaných na burze nie je ani jedna z Európy. Sedem z nich pochádza z USA, medzi nimi sú napríklad Apple, Alphabet, Microsoft a Nvidia. Európa nemá proti tejto trhovej sile čo postaviť, uviedol Brorhilker.



Len veľmi málo európskych firiem patrí medzi špičku v technologickej oblasti. Táto slabá pozícia sa ukazuje ako ďalšia prekážka. „Zatiaľ čo priemyselné firmy výrazne zasiahli clá, obchodné obmedzenia a narušenie dodávateľských reťazcov, digitálne koncerny zaznamenávajú rekordné zisky a môžu investovať miliardy do inovácií,“ uviedol Brorhilker.



Najvyšší zisk spomedzi spoločností kótovaných na burze mal v minulom roku saudskoarabský ropný koncern Saudi Aramco s prevádzkovým ziskom približne 191 miliárd USD (170,63 miliardy eur). Najziskovejšou európskou spoločnosťou bola britská ropná a plynárenská spoločnosť Shell, ktorá obsadila 13. miesto. Prvou nemeckou spoločnosťou v celosvetovom rebríčku ziskov bol Deutsche Telekom s vyše 26 miliardami eur (19. miesto).



Spoločnosťami s najvyššími tržbami boli v roku 2024 obchodní giganti Walmart a Amazon, ako aj Saudi Aramco. Najvyššie umiestnené nemecké spoločnosti v rebríčku obratu boli automobilky Volkswagen (9), Mercedes-Benz (35) a BMW (36).



(1 EUR = 1,1194 USD)