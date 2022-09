Tržby Aldi v USA vzrástli o dvojciferné číslo

New York 21. septembra (TASR) - Americká divízia nemeckého diskontného reťazca Aldi zaznamenala minulý mesiac medziročný nárast tržieb o dvojciferné číslo, keďže "nekontrolovateľná" inflácia prinútila spotrebiteľov hľadať lacnejšie ponuky potravín. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americké prevádzky nemeckého reťazca diskontných supermarketov získali za uplynulých 12 mesiacov milión nových zákazníkov, vrátane zákazníkov so strednými a vyššími príjmami, povedal novinárom Scott Patton, viceprezident spoločnosti Aldi na mediálnom podujatí.



Diskontné predajne, ako sú Aldi či Dollar General Corp, majú tendenciu dosahovať dobré výsledky počas ekonomických otrasov, pretože spotrebitelia, ktorí zápasia s nedostatkom peňazí, hľadajú lacnejšie alternatívy na zmiernenie svojej finančnej záťaže.



Aj vyššie ceny benzínu pritiahli viac Američanov do obchodov Aldi, ktoré sa zvyčajne nachádzajú hlbšie v mestských častiach, zatiaľ čo veľké supermarkety Walmart sú zvyčajne situované na okrajoch miest.