Tržby Alstomu v 1. kvartáli vzrástli o 8 %

Paríž 19. júla (TASR) - Tržby francúzskeho výrobcu vlakov Alstom v 1. kvartáli prebiehajúceho fiškálneho roka stúpli o 8 %. Podporil ich predovšetkým rast v Európe, kde si koncern zabezpečil väčšinu nových kontraktov.



Tržby sa počas troch mesiacov od apríla do júna zvýšili na 4 miliardy eur z 3,7 miliardy eur v rovnakom období pred rokom. Na Európu pripadali tržby vo výške 2,41 miliardy eur alebo 60 % z celkových tržieb.



Alstom v uplynulom štvrťroku získal objednávky v hodnote 5,60 miliardy eur. To bolo medziročne o 13 % menej. Na Európu pripadalo 70 % vrátane kontraktu na dodávku 130 elektrických vlakov do Nemecka.



Celková hodnota nevybavených objednávok na konci júna predstavovala 83,4 miliardy eur.