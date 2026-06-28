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Tržby Amazonu počas akcie Prime Day medziročne stúpli o 9,3 %
Zľavy počas Prime Day boli podľa spoločnosti Adobe zhruba na rovnakej úrovni ako v minulom roku.
Autor TASR
New York 28. júna (TASR) - V rámci predajnej akcie amerického online gigantu Amazon s názvom Prime Day, ktorá trvala od 23. do 26. júna, americkí spotrebitelia nakúpili tovary za viac ako 26,4 miliardy USD (23,16 miliardy eur). Išlo o medziročný rast hodnoty nákupov o 9,3 %. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila spoločnosť Adobe Analytics. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Zľavy počas Prime Day boli podľa spoločnosti Adobe zhruba na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Zľavy na elektroniku dosiahli v priemere 24 % v porovnaní s minuloročnými 23 %, na oblečenie 24 % v porovnaní s vlaňajšími 23 % a zľavy na hračky boli v priemere 20 %, pričom vlani to bolo 19 %.
Samostatný prieskum dátovej spoločnosti Numerator, ktorá sledovala viac ako 178.000 objednávok počas Prime Day, ukázal, že priemerná hodnota nákupu bola 47,66 USD. Išlo o medziročný pokles oproti 53,34 USD. Podľa niektorých odborníkov je to signál, že kúpna sila amerických spotrebiteľov klesla. Zákazníci sa počas Prime Day snažili zásobiť produktmi, „ktoré by si aj tak kúpili,“ povedala Sonia Lapinsky z konzultačnej firmy Alix Partners. „To skutočne poukazuje na unaveného spotrebiteľa,“ dodala.
(1 EUR = 1,1401 USD)
Zľavy počas Prime Day boli podľa spoločnosti Adobe zhruba na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Zľavy na elektroniku dosiahli v priemere 24 % v porovnaní s minuloročnými 23 %, na oblečenie 24 % v porovnaní s vlaňajšími 23 % a zľavy na hračky boli v priemere 20 %, pričom vlani to bolo 19 %.
Samostatný prieskum dátovej spoločnosti Numerator, ktorá sledovala viac ako 178.000 objednávok počas Prime Day, ukázal, že priemerná hodnota nákupu bola 47,66 USD. Išlo o medziročný pokles oproti 53,34 USD. Podľa niektorých odborníkov je to signál, že kúpna sila amerických spotrebiteľov klesla. Zákazníci sa počas Prime Day snažili zásobiť produktmi, „ktoré by si aj tak kúpili,“ povedala Sonia Lapinsky z konzultačnej firmy Alix Partners. „To skutočne poukazuje na unaveného spotrebiteľa,“ dodala.
(1 EUR = 1,1401 USD)