Tržby Amazonu vo Francúzsku vlani stúpli, jeho podiel na trhu klesol

Paríž 23. marca (TASR) - Americký internetový obchod Amazon zaznamenal v minulom roku nárast predaja vo Francúzsku. Jeho podiel na tamojšom trhu sa však znížil, hoci konkurencia očakávala opak vzhľadom na to, že blokády na zastavenie pandémie nového koronavírusu pomáhajú online predaju.



Tržby francúzskej webovej stránky Amazonu v minulom roku vzrástli o 7 % na 8,3 miliardy eur, napísal francúzsky denník Le Figaro s odvolaním sa na údaje agentúry pre prieskum trhu Kantar. Toto tempo rastu je však pomerne mierne v porovnaní so zvýšením celkových tržieb z online predaja vo Francúzsku v roku 2020 o 24 % na 43 miliárd eur.



Podiel amerického gigantu na francúzskom trhu sa minulý rok znížil na 19 % z 22 %. Napriek tomu Amazon zostáva najväčším internetovým predajcom vo Francúzsku, pričom tamojšia dvojka Cdiscount za ním výrazne zaostáva.



Minuloročné výsledky tak ukázali, že obavy maloobchodníkov, že Amazon bude najviac profitovať z pandémie a vynúteného zatvorenia mnohých tzv. kamenných obchodov, neboli opodstatnené. Má to niekoľko dôvodov. Počas prvej blokády vlani na jar museli byť dočasne zatvorené aj francúzske distribučné centrá Amazonu, a to na základe sťažností odborov na nebezpečné pracovné podmienky. A hoci Amazon dokázal vybaviť objednávky a dodávať Francúzom tovar zo skladov v susedných krajinách, jeho schopnosť uspokojiť dopyt tým bola obmedzená.



Okrem logistických problémov zohrala svoju úlohu aj "protiamazonová" rétorika vo Francúzsku, ktorá vyvrcholila vlani v novembri po zatvorení tzv. nepodstatných kamenných obchodov. V tom čase dokonca aj premiér Jean Castex odporučil spoluobčanom, nech svoje nákupy radšej odložia namiesto toho, aby si objednali tovar na "veľkej zahraničnej webovej stránke".



A do tretice, za poklesom trhového podielu Amazonu vo Francúzsku bol aj masívnym nárast ponuky online predaja. Väčšina miestnych obchodov sa po prvej blokáde oveľa lepšie pripravila na možné obmedzenia a počas druhej vlny pandémie prešli na predaj online. Mnohé kamenné predajne pritom slúžili ako výdajné miesta na vyzdvihnutie online objednávok.