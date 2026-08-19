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Tržby amerického diskontného reťazca Target sa zvýšili

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Spoločnosť Target teraz očakáva, že jej celoročné tržby sa zvýšia o 5 %.

Autor TASR
New York 19. augusta (TASR) - Tržby amerického diskontného reťazca Target v jeho účtovnom druhom kvartáli na porovnateľnom základe, čiže v predajniach otvorených najmenej rok, stúpli o 3,8 %. Čisté tržby spoločnosti sa zvýšili o 5,3 % na 26,54 miliardy USD (22,87 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Spoločnosť Target teraz očakáva, že jej celoročné tržby sa zvýšia o 5 %. Predošlá prognóza firmy rátala s rastom tržieb za celý účtovný rok o 4 %.

Čistý zisk reťazca za máj až júl bol v objeme 1,87 miliardy USD, čiže 4,11 USD na akciu. Zisk na akciu pohodlne prekonal očakávania analytikov oslovených v prieskume spoločnosti FactSet, ktorí prognózovali, že bude v sume 2,54 USD. Zisk firmy však zahŕňa aj refundáciu ciel, ktorá ho vylepšila o 1,65 USD na akciu.

Target teraz predpovedá, že jeho celoročný zisk na akciu bude v pásme 9,90 až 10,90 USD. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, prognózujú, že bude na úrovni 8,52 USD na akciu.

(1 EUR = 1,1605 USD)
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