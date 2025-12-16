Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tržby amerického maloobchodu v októbri medzimesačne stagnovali

Autor TASR
New York 16. decembra (TASR) - Tržby amerických maloobchodných predajní a reštaurácií sa v októbri medzimesačne nezmenili. Spotrebitelia totiž vo svojich výdavkoch boli po veľkých letných nákupoch opatrní pre obavy z vyšších cien a pre ekonomickú neistotu. Bez zahrnutia tržieb za predaj motorových vozidiel a dielcov však maloobchodné tržby v USA stúpli o 0,4 percenta. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Októbrové tržby stagnovali po tom, ako sa v septembri o 0,1 percenta posilnili. V júli a v auguste americký maloobchod vzrástol zhodne o 0,6 percenta, v júni o jedno percento.

Tržby maloobchodu USA, ktoré nie sú upravené o infláciu, naznačujú, že Američania v októbri výdavky obmedzili. Mnohé domácnosti totiž zápasili s vyššími cenami potravín, nájmu a mnohých importovaných tovarov, ktorých sa dotkli clá.

Tržby predajní s odevmi a doplnkami v októbri vzrástli o 0,9 percenta. Tržby za predaj nábytku a zariadenia domácností sa zvýšili o 2,3 percenta. Tržby reštaurácií však o 0,4 percenta klesli.
