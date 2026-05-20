Tržby amerického reťazca Target v jeho prvom kvartáli rekordne stúpli
Autor TASR
New York 20. mája (TASR) - Americký diskontný reťazec Target za svoj účtovný prvý kvartál, ktorý sa skončil 2. mája, dosiahol lepšie tržby, ako sa očakávalo. Tržby firmy na porovnateľnom základe, čiže v kamenných a online predajniach otvorených najmenej rok, stúpli o 5,6 %. Bol to ich najväčší rast od začiatku roka 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Zisk spoločnosti za trojmesačné obdobie do začiatku mája však klesol na 781 miliónov USD (672,12 milióna eur), čiže 1,71 USD na akciu, z úrovne 1,04 miliardy USD, čiže 2,27 USD na akciu, v rovnakom období minulého roka. Čisté tržby reťazca sa zvýšili o 6,7 % na 25,44 miliardy USD. Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť FactSet, očakávali zisk 1,47 USD na akciu pri tržbách v objeme 24,7 miliardy USD.
Za celý účtovný rok diskontný reťazec Target očakáva zisk na akciu v pásme 7,50 až 8,50 USD. Zároveň predpokladá rast celoročných tržieb o 4 % na 108,97 miliardy USD. Analytici predpovedajú, že tržby spoločnosti za celý rok budú v sume 107,15 miliardy USD.
(1 EUR = 1,162 USD)
