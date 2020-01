Tržby Apple vzrástli na rekordných takmer 92 mld. USD

Cupertino 29. januára (TASR) - Americká spoločnosť Apple oznámila za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka rast zisku a tržieb nad očakávania analytikov, pričom tržby zaznamenali nový kvartálny rekord. Prispel k tomu najmä zvýšený predaj iPhonov.



Spoločnosť uviedla, že zisk za 1. kvartál obchodného roka 2019/2020, čo predstavuje obdobie od októbra do 28. decembra, dosiahol 22,24 miliardy USD (20,21 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 4,99 USD. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala firma zisk 19,97 miliardy USD (4,18 USD/akcia). Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali so ziskom na akciu na úrovni 4,55 USD.



Tržby vzrástli na 91,82 miliardy USD, čo znamená najvyššie kvartálne tržby v histórii firmy. Tržby v rovnakom období predchádzajúceho roka dosiahli 84,31 miliardy USD. Aj v tomto prípade Apple prekonal očakávania trhov, keď analytici počítali s tržbami na úrovni 88,5 miliardy USD.



Výsledky potiahol najmä vysoký dopyt po modeloch iPhone 11 a iPhone 11 Pro. Divízia iPhonov tak zaznamenala tržby 55,96 miliardy USD, čo v porovnaní s obdobím spred roka znamená rast o 8 %, prvý rast tržieb tejto divízie za posledný rok.



Rast tržieb zaznamenala aj divízia doplnkových produktov, kam patria napríklad hodinky Apple Watch a bezdrôtové slúchadlá AirPods. Tržby dosiahli vyše 10 miliárd USD, zatiaľ čo v 1. kvartáli obchodného roka 2018/2019 to bolo 7,31 miliardy USD. Zvýšili sa aj tržby z divízie služieb, a to z 10,88 miliardy USD pred rokom na 12,72 miliardy USD.



Firma zároveň očakáva dobré výsledky aj za 2. kvartál obchodného roka, teda do konca marca. Odhaduje, že tržby dosiahnu od 63 miliárd do 67 miliárd USD, zatiaľ čo analytici počítajú s tržbami na úrovni 62,45 miliardy USD. Podľa niektorých analytikov však firme môže optimistické očakávania narušiť v Číne sa šíriaci nový koronavírus, keďže veľká časť jej dodávateľov má prevádzky v Číne a mnohí aj priamo v najproblematickejšom meste Wu-chan. Šéf Apple Tim Cook však tvrdí, že do výhľadu je zapracovaný aj tento faktor.



(1 EUR = 1,1005 USD)