Tržby Apple vzrástli v 3. kvartáli takmer o 10 %

Cupertino 1. augusta (TASR) - Americká technologická firma Apple zaznamenala za 3. kvartál súčasného obchodného roka medziročný rast tržieb takmer o 10 %. Je to najvýraznejší kvartálny rast tržieb spoločnosti za 3,5 roka. Rast vykázala aj v oblasti zisku, pričom v obidvoch ukazovateľoch prekonala odhady trhov. Informovali o tom portály CNBC a RTTNews.



Spoločnosť Apple oznámila, že v 3. kvartáli obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje trojmesačné obdobie do konca júna, zaznamenala tržby na úrovni 94,04 miliardy USD (82,16 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje rast o 9,6 %.



To je najprudšie tempo rastu kvartálnych tržieb od obdobia september - december 2021 a zároveň lepší výsledok, než sa čakalo. Analytici počítali s tržbami na úrovni 89,53 miliardy USD.



Čistý zisk dosiahol 23,43 miliardy USD. Na porovnanie, pred rokom zaznamenala spoločnosť zisk 21,45 miliardy USD. Upravený zisk na akciu dosiahol 1,57 USD, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka to bolo 1,40 USD/akcia. Apple aj v tomto prípade prekonal očakávania, keď analytici počítali so ziskom na akciu na úrovni 1,43 USD.



Výsledky do veľkej miery podporil predaj iPhonov, ktoré sú najdôležitejším segmentom firmy. V 3. štvrťroku 2024/2025 vzrástli tržby z ich predaja medziročne o 13 % na 44,58 miliardy USD.



Šéf spoločnosti Tim Cook pre CNBC uviedol, že „to je mimoriadny štvrťrok z akéhokoľvek pohľadu“. Dodal, že za vysokými tržbami z predaja iPhonov je najmä iPhone 16, ktorý je populárnejší než iPhone 15 predávaný pred rokom. Uviedol, že v porovnaní s iPhone 15 dosiahol objem predaja iPhonu 16 „výrazný dvojciferný rast“.



(1 EUR = 1,1446 USD)