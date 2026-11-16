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Tržby Baidu sa medziročne oslabili už šiesty kvartál v rade
Firma uviedla, že nepriaznivo sa vyvíja jej tradičné podnikanie v online reklame.
Autor TASR
Peking 16. novembra (TASR) - Tržby čínskeho technologického giganta Baidu v uplynulom štvrťroku už šiesty kvartál v rade klesli. Firma uviedla, že nepriaznivo sa vyvíja jej tradičné podnikanie v online reklame. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Tržby v treťom štvrťroku dosiahli 30,8 miliardy jüanov (4,18 miliardy eur), ukázala neauditovaná finančná správa, čo predstavuje medziročný pokles o 1,2 %. Príjmy z podnikania spoločnosti Baidu v oblasti umelej inteligencie, vrátane aplikácií a podpornej infraštruktúry, sa však v treťom kvartáli medziročne zvýšili o 37 % na 13,2 miliardy CNY. „Sme radi, že naša stratégia podnikania v oblasti umelej inteligencie ‚AI-first‘ prináša hmatateľné výsledky,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Robin Li. Dodal, že tento segment zohráva „čoraz dôležitejšiu úlohu“ pri formovaní budúcnosti spoločnosti Baidu.
Príjmy firmy z online marketingových služieb na vyhľadávacej platforme klesli o 22 % na 11,9 miliardy CNY. Baidu totiž trpí výrazným poklesom čínskych spotrebiteľských výdavkov. Analytici agentúry Bloomberg Intelligence pred zverejnením štvrťročných výsledkov Baidu označili firmu za „spoločnosť s obmedzenými zdrojmi“. „Chýba jej rozsah, aby mohla konkurovať čínskym technologickým platformám, a tlak sa začína prejavovať, keďže Baidu sa súčasne usiluje o vedúce postavenie v čínskych sektoroch umelej inteligencie, cloudu a robotických taxíkov,“ konštatovali.
(1 EUR = 7,3738 CNY)
Tržby v treťom štvrťroku dosiahli 30,8 miliardy jüanov (4,18 miliardy eur), ukázala neauditovaná finančná správa, čo predstavuje medziročný pokles o 1,2 %. Príjmy z podnikania spoločnosti Baidu v oblasti umelej inteligencie, vrátane aplikácií a podpornej infraštruktúry, sa však v treťom kvartáli medziročne zvýšili o 37 % na 13,2 miliardy CNY. „Sme radi, že naša stratégia podnikania v oblasti umelej inteligencie ‚AI-first‘ prináša hmatateľné výsledky,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Robin Li. Dodal, že tento segment zohráva „čoraz dôležitejšiu úlohu“ pri formovaní budúcnosti spoločnosti Baidu.
Príjmy firmy z online marketingových služieb na vyhľadávacej platforme klesli o 22 % na 11,9 miliardy CNY. Baidu totiž trpí výrazným poklesom čínskych spotrebiteľských výdavkov. Analytici agentúry Bloomberg Intelligence pred zverejnením štvrťročných výsledkov Baidu označili firmu za „spoločnosť s obmedzenými zdrojmi“. „Chýba jej rozsah, aby mohla konkurovať čínskym technologickým platformám, a tlak sa začína prejavovať, keďže Baidu sa súčasne usiluje o vedúce postavenie v čínskych sektoroch umelej inteligencie, cloudu a robotických taxíkov,“ konštatovali.
(1 EUR = 7,3738 CNY)