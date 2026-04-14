Tržby britského maloobchodu v marci vzrástli o 3,1 %
Predaj potravín vzrástol o 6,8 %. Tržby za predaj nepotravinárskych tovarov sa zvýšili o 0,9 %. Predaj odevov a obuvi však naďalej čelil ťažkostiam.
Autor TASR
Londýn 14. apríla (TASR) - Maloobchodné tržby vo Veľkej Británii v predajniach otvorených najmenej rok sa v marci medziročne zvýšili o 3,1 %. Ukázal to prieskum Konzorcia britského maloobchodu (BRC), ktorého výsledky zverejnili v utorok. Išlo o zrýchlenie ich rastu po tom, ako vo februári stúpli len o 0,7 %, čo bolo najslabšie posilnenie za deväť mesiacov. Minulomesačný rast britských maloobchodných tržieb bol najvýraznejší od apríla 2025. Pomohli tomu hlavne predveľkonočné nákupy. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Predaj potravín vzrástol o 6,8 %. Tržby za predaj nepotravinárskych tovarov sa zvýšili o 0,9 %. Predaj odevov a obuvi však naďalej čelil ťažkostiam. Zároveň neistota v dôsledku situácie na Blízkom východe negatívne ovplyvnila predaj tovarov súvisiacich s cestovaním.
Maloobchodníci dúfajú, že prímerie na Blízkom východe prinesie stabilitu, ale výhľad zostáva neistý, uviedla generálna riaditeľka BRC Helen Dickinsonová.
Predaj potravín vzrástol o 6,8 %. Tržby za predaj nepotravinárskych tovarov sa zvýšili o 0,9 %. Predaj odevov a obuvi však naďalej čelil ťažkostiam. Zároveň neistota v dôsledku situácie na Blízkom východe negatívne ovplyvnila predaj tovarov súvisiacich s cestovaním.
Maloobchodníci dúfajú, že prímerie na Blízkom východe prinesie stabilitu, ale výhľad zostáva neistý, uviedla generálna riaditeľka BRC Helen Dickinsonová.