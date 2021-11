Tržby módneho domu Burberry vzrástli za 1. polrok takmer o polovicu

Londýn 11. novembra (TASR) - Britský výrobca luxusného tovaru Burberry oznámil za 1. polrok súčasného obchodného roka zvýšenie tržieb takmer o polovicu, pričom sa podľa firmy dostali na predpandemickú úroveň. Prispeli k tomu najmä dobré výsledky na trhoch kontinentálnej Číny a Amerík.



Spoločnosť známa výrobkami s károvaným vzorom informovala, že za 1. polrok obchodného roka 2021/2022, čo predstavuje šesťmesačné obdobie do 25. septembra, dosiahla tržby upravené o kurzové vplyvy na úrovni 1,21 miliardy libier (1,41 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 45 %.



Upravený prevádzkový zisk dosiahol 196 miliónov libier. To je zhruba štvornásobok hodnoty spred roka, pričom Burberry prekonala očakávania trhov.



Vývoj v tržbách výrazne ovplyvnil čínsky trh, kde sa tržby v 1. polroku zvýšili približne o 30 %. Ešte výraznejší rast dosiahli v regióne Amerík, a to o 38 %.



Naopak, v regióne, ktorý zahrnuje Európu, Blízky východ, Indiu a Afriku, evidovala spoločnosť Burberry pokles tržieb o 31 %.



(1 EUR = 0,85548 GBP)