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Tržby britského výrobcu luxusných tovarov Burberry stúpli

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Na archívnej snímke z 11. marca 2014 štítok s nápisom Burberry London na trenčkote. Foto: TASR/DPA

Spoločnosť Burberry uviedla, že celkový rast jej tržieb podporil silný dopyt po pršiplášťoch, bundách a šatkách, pričom predaj vrchného oblečenia vzrástol dvojciferným tempom.

Autor TASR
Londýn 17. júla (TASR) - Britský výrobca luxusných tovarov Burberry za 13 týždňov do 27. júna, čiže vo svojom účtovnom prvom kvartáli, dosiahol medziročný rast tržieb o 5 % na 455 miliónov libier (536,1 milióna eur). Firma v piatok uviedla, že stratégia obratu jej hospodárenia funguje vďaka rastu v Severnej Amerike a Číne, ale tržby v Európe sa oslabili pre konflikt na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Spoločnosť uviedla, že jej pozitívny výkon v kvartáli končiacom sa v závere júna podporil rast tržieb v Severnej a Južnej Amerike o 12 % a v Číne o 9 %. Odbyt módnej značky Burberry stúpol aj na iných ázijských trhoch. Napríklad v Južnej Kórei sa zvýšil o 11 %. Negatívne však pôsobilo oslabenie o 2 % na japonskom trhu. V regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky tržby spoločnosti o 3 % klesli. Za dôvod sa považuje vojna v Iráne a slabšie výdavky turistov.

Spoločnosť Burberry uviedla, že celkový rast jej tržieb podporil silný dopyt po pršiplášťoch, bundách a šatkách, pričom predaj vrchného oblečenia vzrástol dvojciferným tempom.

(1 EUR = 0,84873 GBP)
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