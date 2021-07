Tržby Burberry sú už vyššie ako pred pandémiou

Londýn 16. júla (TASR) - Britský výrobca luxusného tovaru Burberry, ktorý hľadá náhradu za odchádzajúceho šéfa Marca Gobbettiho, v piatok uviedol, že jeho porovnateľné tržby už vzrástli nad úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19. Prispeli k tomu najmä noví, mladší zákazníci a silný dopyt po trenčkotoch a kabelkách.



Spoločnosť známa výrobkami s typickým károvaným vzorom v piatok oznámila, že jej maloobchodné tržby za prvých 13 týždňov nového finančného roka 2021/2022 (od apríla do konca júna 2021) vzrástli o 86 % na 479 miliónov libier (562,29 milióna eur), pričom tzv. porovnateľné tržby v obchodoch otvorených viac ako rok stúpli o 90 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka a o 1 % v porovnaní s rovnakým obdobím 2019.



Gobbetti, ktorý sa snažil dosiahnuť rast Burberry, sa vracia domov do Talianska, aby viedol Ferragamo, oznámili obe spoločnosti minulý mesiac. Akcie Burberry po zverejnení tejto správy klesli o 10 %.



„Máme za sebou vynikajúci štart do nového fiškálneho roka,“ vyhlásil Gobbetti. „Predaj za plné ceny sa zrýchlil, pretože naše kolekcie a kampane prilákali k značke nových, mladších zákazníkov.“



Spoločnosť uviedla, že naďalej eviduje silný rast predaja v Číne a v Kórei, vďaka čomu jej porovnateľný predaj v ázijsko-tichomorskom regióne medziročne stúpol o 27 %.



Najlepšie výsledky však zaznamenala značka v oboch Amerikách, kde jej porovnateľný predaj vzrástol až o 341 % a oproti rovnakému obdobiu 2019 sa zvýšil o 34 % vďaka mladšej klientele.



Európa sa však ešte nezotavila, pretože predaj v mnohých obchodoch aj v novom finančnom roku zasiahli pokračujúce blokády v niektorých krajinách a malý počet turistov. Presnejšie, porovnateľný predaj v Európe bol v sledovanom období o 38 % nižší ako pred dvomi rokmi.



(1 EUR = 0,85188 GBP)