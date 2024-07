Tržby Burberry výrazne klesli, módny dom oznámil odchod šéfa

Londýn 15. júla (TASR) - Britská módna značka Burberry oznámila za ostatné tri mesiace medziročný pokles tržieb o viac než pätinu a varovala, že za 1. polrok súčasného obchodného roka jej hrozí prevádzková strata. V reakcii na nepriaznivý vývoj v hospodárení oznámila odchod šéfa spoločnosti Jonathana Akeroyda. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, AFP a Reuters.



Módny dom Burberry, známy výrobkami s typickým károvaným vzorom, oznámil za 1. štvrťrok obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje trojmesačné obdobie do 29. júna, tržby na úrovni 458 miliónov libier (545,05 milióna eur). V medziročnom porovnaní to znamená pokles o viac než 22 %. Navyše, porovnateľné tržby, teda z obchodov otvorených viac než rok, klesli o 21 %.



Spoločnosť okrem toho oznámila, že ak budú tržby klesať doterajším tempom, za 1. polrok jej hrozí prevádzková strata. Za celý rok stále počíta s prevádzkovým ziskom, avšak aj v tomto prípade zhoršila odhady a uviedla, že počíta s nižším ziskom, než pôvodne predpokladala.



V reakcii na to správna rada Burberry uviedla, že výkonný riaditeľ Jonathan Akeroyd odchádza po vzájomnej dohode zo svojho postu, a to s okamžitou platnosťou. Vystrieda ho Joshua Schulman, ktorý pôvodne zastával post výkonného riaditeľa americkej módnej značky Michael Kors špecializujúcej sa na kabelky a ďalšie doplnky. Schulman prevezme vedenie Burberry od 17. júla.



(1 EUR = 0,84029 GBP)