Tržby Carlsbergu prekonali očakávania, neistota však pretrváva

Kodaň 18. augusta (TASR) - Dánsky pivovarnícky koncern Carlsberg vykázal za 2. kvartál lepšie výsledky, než sa očakávalo. Upozornil však, že opätovné rozsiahle obmedzenia v Ázii v dôsledku šírenia infekčnejšieho delta variantu nového koronavírusu môžu zasiahnuť do tržieb v ďalšom období.



Tretia najväčšia pivovarnícka spoločnosť na svete v stredu informovala, že za 2. kvartál dosiahla tržby 18,69 miliardy dánskych korún (2,51 miliardy eur). Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali, že firma dosiahne tržby nižšie než 18 miliárd DKK. Za 1. polrok predstavovali tržby 31,69 miliardy DKK oproti 28,83 miliardy DKK pred rokom.



Čistý zisk za šesť mesiacov vzrástol o 6 % na 3,03 miliardy DKK. Prevádzkový zisk dosiahol 5,11 miliardy DKK, čo v medziročnom porovnaní znamená rast o 10,7 %.



Firma dodala, že objem predaja piva na kľúčových trhoch Ruska a Číny vzrástol "výrazne nad predpandemickú úroveň". Naopak, európske trhy ako Francúzsko, Švajčiarsko a Švédsko zotrvali pod úrovňou zaznamenanou pred pandémiou.



"Čo sa týka zvyšných mesiacov roka, aj naďalej pretrváva vysoká neistota," povedal šéf spoločnosti Cees´t Hart. S výsledkami za 1. polrok sú však spokojní, ako aj so štartom do 3. kvartálu. Na druhej strane, aj keď na európskych trhoch firma teraz zaznamenáva postupný návrat k normálu, ďalšie trhy, najmä v Ázii, ovplyvňujú nové protipandemické opatrenia.



Carlsberg dodal, že v súčasnosti očakáva rast celoročného prevádzkového zisku o 8 % až 11 %. Pôvodne predpokladal, že rast sa bude pohybovať v rozmedzí od 5 do 10 %.



(1 EUR = 7,4365 DKK)