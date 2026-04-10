Tržby cateringovej spoločnosti Sodexo v jej 1. polroku klesli
Dôvodom bol vývoj kurzu eura voči doláru a pokračujúce ťažkosti firmy na severoamerickom trhu.
Autor TASR
Paríž 10. apríla (TASR) - Tržby francúzskej cateringovej spoločnosti Sodexo v 1. polroku jej účtovného roka 2025/26 klesli o 3,7 % na 12,03 miliardy eur. Dôvodom bol vývoj kurzu eura voči doláru a pokračujúce ťažkosti firmy na severoamerickom trhu. Tržby boli o zhruba 60 miliónov nižšie, ako očakávali analytici. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma v piatok uviedla, že zredukovala prognózu svojich celoročných tržieb. Skupina teraz predpokladá, že jej tržby na organickom základe sa zvýšia o 0,5 až 1 %. Pôvodne plánovala dosiahnuť ich rast o 1,5 až 2,5 %.
Nový generálny riaditeľ spoločnosti Sodexo Thierry Delaporte, ktorý sa funkcie ujal vlani v novembri, uviedol, že firma v minulosti nedostatočne investovala do kľúčových zručností. Analytička spoločnosti AlphaValue Yi Zhong očakáva, že Sodexo zvýši kapitálové výdavky, aby sa firma v tejto oblasti dostala na úroveň konkurentov, a pravdepodobne zredukuje vyplácanie dividend.
