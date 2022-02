Tržby českého internetového obchodu Alza vlani stúpli o 20 %

Praha 16. februára (TASR) - Český internetový obchod Alza zaznamenal za minulý rok nárast tržieb o pätinu. Vybavil pritom 18 miliónov objednávok, čo bolo o 27 % viac ako v roku 2020, a obslúžil 5,25 milióna tzv. unikátnych zákazníkov. Výšku zisku však spoločnosť nezverejnila. TASR správu prevzala z portálu idnes.cz.



Podľa predbežných výsledkov uzavrela Alza minulý rok s obratom vo výške 44,98 miliardy Kč (1,84 miliardy eur), čo predstavuje medziročný nárast o 20 %.



„Celý rok sme sa v súlade s našou misiou sústredili na to, aby sme ešte viac skvalitnili zákaznícke služby, a to vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia,“ povedal Tomáš Havryluk, podpredseda predstavenstva spoločnosti.



To zahŕňalo aj rozšírenie interných tímov a tiež vzdelávanie existujúcich zamestnancov. Ich počet v minulom roku dosiahol vďaka 800 nováčikom takmer 4000.



V Českej republike zaznamenala Alza v uplynulom roku nárast tržieb o 18 %, čo bol podľa podpredsedu predstavenstva Petra Benu najlepší výsledok za päť rokov. Na Slovensku stúpli tržby Alzy medziročne o 23 %, v Maďarsku a Rakúsku o 28 % a v Nemecku bol ich rast až dvojnásobný, o 206 %.



Najvyšší denný obrat dosiahol český e-shop 13. decembra 2021, keď spracoval 130.000 objednávok za 315 miliónov Kč. Počas vianočnej špičky, ktorá vlani trvala dva týždne, Alza sedemkrát prekonala denný rekord v obrate z roku 2020 a spracovala viac ako 1,5 milióna objednávok v hodnote atakujúcej 4 miliardy Kč.



(1 EUR = 24,419 CZK)