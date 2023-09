Tržby chemického a farmaceutického priemyslu v 1. polroku klesli o 9 %

Bratislava 20. septembra (TASR) - Dvojciferná inflácia v 1. polroku 2023 sa spolu s rastom cien vstupov a nižšou pridanou hodnotou podpísali pod slabší dopyt, a tým aj pod pokles chemického a farmaceutického priemyslu v SR. Tržby v odvetví sa znížili zo 7,093 miliardy eur v 1. polroku 2022 na 6,475 miliardy eur v 1. polroku 2023, teda o 9 %. Nepriaznivý vývoj postihol takmer všetky odvetvia. Výnimkou je len 37-percentný nárast tržieb v odvetví farmaceutických výrobkov a 3-percentný nárast v odvetví výrobkov z gumy a plastov. Informoval o tom prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Roman Karlubík.



"Aj keď inflácia v júli 2023 konečne klesla pod 10 % na úroveň 9,7 %, predtým sa dlhé mesiace držala na dvojciferných hodnotách. Odrazilo sa to na tom, že v 1. polroku 2023 v chemickom a farmaceutickom priemysle klesol počet podnikov aj počet zamestnancov pracujúcich v tomto odvetví. Tržby nedosiahli hodnoty ako v roku 2022 a náklady na mzdy stúpli. Slabšou náplasťou je nárast tržieb v odvetví farmaceutické výrobky o 139,3 milióna eur a 3-percentný prírastok výrobkov z gumy a plastov. Z pododvetvia chemických výrobkov len pododvetvie mydlá, pracie a čistiace prostriedky dosiahli tržby o 28 % vyššie v porovnaní s rovnakým obdobím," priblížil Karlubík.



"V ostatných odvetviach sa podľa neho zaznamenal pokles tržieb, najviac však v odvetví chemikálií a chemických výrobkov, a to až o 33 %. Z pododvetvia chemických výrobkov to boli najmä plasty v primárnej forme a odvetvie umelých vlákien, u oboch tržby poklesli za uvedené obdobie o viac ako 59 %. Rafinované ropné produkty klesli o 15 %, čo je však vo finančnom vyjadrení pokles o 403 miliónov eur," spresnil Karlubík.



Doplnil, že Štatistický úrad SR v 1. polroku 2023 evidoval v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 276 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. V porovnaní s minulým rokom ide o pokles o takmer 1 %.



Poznamenal, že zamestnanosť sa v chemickom a farmaceutickom priemysle medziročne v 1. polroku 2023 znížila, trh práce bol ochudobnený o približne 4 % zamestnancov. Vo všetkých odvetviach sa zaznamenal pokles počtu zamestnancov.



Doplnil, že vysoká miera inflácie sa premietla do zvyšovania miezd aj v chemickom a farmaceutickom priemysle. Priemerná mesačná mzda v chemickom a farmaceutickom priemysle medziročne stúpla o takmer 9 % na 2207 eur, najvýraznejšie v odvetví chemikálií a chemických výrobkov.



"Zároveň za prvých šesť mesiacov klesla pridaná hodnota, medziročne o 34 %. Z hľadiska konkurencieschopnosti z dlhodobého hľadiska je nezdravý vysoký nárast miezd a vysoký pokles pridanej hodnoty. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladových dodávok poklesla o takmer 16 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022," uzavrel Karlubík.