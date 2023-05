Tržby čínskeho gigantu Alibaba vo 4. kvartáli vzrástli o 2 %

Peking 18. mája (TASR) - Čínsky internetový gigant Alibaba Group Holding vo štvrtok oznámil, že jeho tržby za 4. kvartál 2022/2023 vzrástli len o 2 %. Zaostali tak za odhadmi analytikov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Presnejšie, tržby Alibaby za tri mesiace do konca marca 2023 dosiahli 208,20 miliardy jüanov (27,56 miliardy eur), zatiaľ čo analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, očakávali tržby 210,3 miliardy CNY.



Čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov dosiahol v sledovanom období 23,52 miliardy CNY po strate 16,24 miliardy CNY pred rokom.



Aj tržby za celý rok stúpli len o 2 % na 868,69 miliardy CNY. To bolo najpomalšie tempo ich rastu od vstupu spoločnosti na burzu v roku 2014.



Výdavky čínskych spotrebiteľov mierne ožili po tom, ako vláda koncom minulého roka upustila od prísnej politiky nulovej tolerancie ochorenia COVID-19. Avšak stále zostávajú relatívne utlmené v dôsledku kolísavého zotavovania ekonomiky.



Začiatkom tohto roka internetový gigant Alibaba oznámil plány na reštrukturalizáciu a rozdelenie na šesť spoločností. V budúcnosti by sa mali okrem iného osamostatniť online maloobchody, médiá a cloudové služby. Tento krok nasleduje po dvoch rokoch zásahov regulačných úradov proti čínskemu technologickému sektoru vrátane zastavenia prvotnej verejnej ponuky akcií finančnej dcéry spoločnosti Alibaba Ant Group v Hongkongu v roku 2020.



Vláda v Pekingu od konca roka 2020 sprísňovala pravidlá v snahe dostať technologický sektor pod kontrolu.



Očakáva, že všetky nové divízie, okrem elektronického obchodu orientovaného na Čínu, budú hľadať externé financovanie.



(1 EUR = 7,5762 CNY)