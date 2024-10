Tržby čínskeho ropného koncernu klesli takmer o 14 %

Peking 28. októbra (TASR) - Čínsky ropný a plynárenský koncern CNOOC zaznamenal v 3. štvrťroku výrazný pokles tržieb. Podpísal sa pod to pokles realizovaných cien ropy, ktorý v sledovanom období dosiahol viac než 8 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tržby CNOOC, jednej z troch najväčších štátnych ropných a plynárenských firiem v Číne, dosiahli za obdobie od júla do konca septembra 99,25 miliardy jüanov (12,87 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 13,5 %. Spoločnosť dodala, že realizované ceny ropy za júl až september klesli medziročne o 8,2 % na 76,41 USD (70,59 eura) za barel (159 litrov).



Výsledky mohli byť horšie, čiastočne ich však korigovala ťažba ropy a plynu. Tá sa v medziročnom porovnaní zvýšila o 7 % na 179,6 milióna barelov ropného ekvivalentu. Spoločnosť už v auguste uviedla, že za celý rok 2024 plánuje vyprodukovať rekordných 700 až 720 miliónov barelov ropného ekvivalentu. Ak sa to CNOOC podarí, zvýši tak produkciu oproti minulému roku minimálne o 3 %, maximálne o 6 %.



(1 EUR = 7,7123 CNY, 1 EUR = 1,0825 USD)