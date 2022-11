Tržby čínskeho technologického gigantu Tencent klesli o 2 %

Peking 16. novembra (TASR) - Čínsky technologický gigant Tencent zaznamenal v 3. štvrťroku pokles tržieb, už druhý kvartál po sebe, keďže regulačné zásahy vlády proti videohrám a technologickému sektoru okresali jeho príjmy. TASR správu prevzala z AFP.



Spoločnosť kótovaná na burze v Hongkongu, ktorá je popredným svetovým výrobcom videohier a vlastníkom populárnej aplikácie WeChat, vykázala za tri mesiace do konca septembra 2022 tržby vo výške 140,1 miliardy jüanov (19,11 miliardy eur), čo bolo o 2 % menej ako 141,4 miliardy CNY v rovnakom období vlani.



Tencent uviedol, že najmä tržby z videohier v sledovanom období klesli, a to o 7 %, keďže "prechodné problémy v odvetví viedli k nižšiemu počtu platiacich užívateľov".



Čistý zisk spoločnosti vzrástol v 3. štvrťroku o 1 % na 39,9 miliardy CNY vďaka úspore nákladov a ďalším opatreniam. Tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali zisk 25,2 miliardy CNY.



Rozsiahly zásah Pekingu proti technologickému sektoru, ktorý sa začal koncom roka 2020, priniesol rekordné pokuty, zrušené prvotné verejné ponuky akcií (IPO) a zdĺhavé vyšetrovanie. To zdecimovalo príjmy v tomto odvetví a vytvorilo ďalší tlak na stagnujúcu ekonomiku.



V auguste Tencent zaznamenal svoj prvý štvrťročný pokles tržieb od roku 2004. Aj ďalšie giganty hlásili v uplynulých mesiacoch pomalší výkon.



Tencent čelí tiež makroekonomickým protivetrom. Prísnejšie marketingové rozpočty na celom svete a rastúca konkurencia spoločnosti ByteDance, vlastníka TikToku, znižujú zisky z digitálnej reklamy.



Zdá sa, že Tencent v 3. štvrťroku prepustil množstvo zamestnancov. Podľa údajov z burzy znížil počet pracovníkov o viac ako 1800.



Tencent sa čoraz viac orientuje na podnikanie v zámorí, najmä v Európe. Skupina minulý rok kúpila britské herné štúdio Sumo za 1,3 miliardy USD (1,25 miliardy eur) a v septembri zvýšila svoj podiel vo francúzskom štúdiu Ubisoft.



(1 EUR = 7,3299 CNY; 1 EUR = 1,0404 USD)