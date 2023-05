Tržby čínskeho výrobcu čipov SMIC v 1. kvartáli klesli o 20,6 %

Peking 12. mája (TASR) - Najväčší čínsky výrobca čipov Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) zaznamenal prvý kvartálny pokles tržieb za tri roky. Dôvodom sú pretrvávajúce problémy na trhu s polovodičmi, ktorý zápasí s prebytkom čipov a slabým dopytom.



Tržby za prvé tri mesiace 2023 medziročne padli o 20,6 % na 1,46 miliardy USD (1,34 miliardy eur). SMIC predtým zaznamenal zníženie tržieb naposledy v 3. štvrťroku 2019. Čistý zisk klesol o 48 % na 231,1 milióna USD.



SMIC je najdôležitejším čínskym výrobcom čipov a je kľúčovou spoločnosťou pre snahy Pekingu posilniť domáci polovodičový priemysel a dobehnúť konkurentov, ako sú taiwanský koncern TSMC a juhokórejský Samsung.



Technológia firmy je však stále roky pozadu za týmito lídrami v odvetví. V roku 2020 Spojené štáty zaradili SMIC na čiernu listinu (Entity List), ktorá obmedzuje obchod so subjektmi uvedenými na zozname. Washington, navyše, v minulom roku prijal rozsiahle obmedzenia na export do Číny, ktorými chce krajinu odrezať od najmodernejších čipových technológií a zariadení.



Tieto reštrikcie bránia SMIC, aby získala kľúčové nástroje na výrobu pokročilejších čipov. Napriek tomu však firma zaznamenala v roku 2022 rekordné tržby.



(1 EUR = 1,093 USD)