Tržby Cloroxu vzrástli najviac za 22 rokov, bol dopyt po dezinfekcii

Oakland 2. novembra (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Clorox oznámil za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka najvýraznejší rast tržieb za posledných 22 rokov. Prudký rast tržieb prispel k zvýšeniu zisku na viac než dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu minulého obchodného roka.



Spoločnosť vyťažila z pandémie nového koronavírusu, ktorá zvýšila dopyt spotrebiteľov po takmer všetkých produktoch Cloroxu, od dezinfekčných prostriedkov, cez vrecia na odpad, až po filtre na vodu. Okrem toho, po zatvorení reštaurácií začali Američania viac grilovať na záhradách, čo zasa zvýšilo predaj dreveného uhlia od Cloroxu.



Tržby spoločnosti za 1. kvartál 2020/2021, to znamená od júla do konca septembra, dosiahli 1,92 miliardy USD (1,65 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje rast o 27 %, najvýraznejší od roku 1998. Firma zároveň prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom tržieb na 1,76 miliardy USD.



Čistý zisk sa viac než zdvojnásobil na 415 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 3,22 USD. Aj v tomto prípade Clorox prekonal očakávania ekonómov.



V reakcii na výsledky spoločnosť oznámila, že najnovšie očakáva rast celoročných tržieb o 5 % až 9 %. Zisk na akciu by sa mal zvýšiť o 5 % až 8 %. V porovnaní s pôvodným odhadom to v obidvoch prípadoch znamená zlepšenie prognózy.



(1 EUR = 1,1652 USD)