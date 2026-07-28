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Tržby Coca-Coly sa v druhom kvartáli posilnili o približne o 6 %
Coca-Cola teraz prognózuje, že za celý tento rok sa jej tržby na organickom základe zvýšia o približne 5 %.
Autor TASR
New York 28. júla (TASR) - Tržby amerického výrobcu nápojov Coca-Cola v druhom štvrťroku vzrástli približne o 6 % na úroveň 13,37 miliardy USD (11,74 miliardy eur). Prekonali tak očakávania analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, ktorí predpokladali, že budú v sume 13,16 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Coca-Cola teraz prognózuje, že za celý tento rok sa jej tržby na organickom základe zvýšia o približne 5 %. Doteraz predpovedala ich rast v pásme 4 až 5 %. Firma zlepšila aj svoj výhľad celoročného zisku a očakáva, že sa posilní o 9 až 10 %. Jej predošlá predikcia rátala s rastom zisku o 8 až 9 %.
K rastu tržieb Coca-Coly v druhom kvartáli prispela zvýšená spotreba počas majstrovstiev sveta vo futbale. Zvýšil sa predaj nápojov s nulovým obsahom cukru. Akcie spoločnosti v utorok pred otvorením riadneho obchodovania na burze si prilepšili o 1,8 %. Od začiatku roka ich hodnota vzrástla o približne 20 %.
(1 EUR = 1,1389 USD)
Coca-Cola teraz prognózuje, že za celý tento rok sa jej tržby na organickom základe zvýšia o približne 5 %. Doteraz predpovedala ich rast v pásme 4 až 5 %. Firma zlepšila aj svoj výhľad celoročného zisku a očakáva, že sa posilní o 9 až 10 %. Jej predošlá predikcia rátala s rastom zisku o 8 až 9 %.
K rastu tržieb Coca-Coly v druhom kvartáli prispela zvýšená spotreba počas majstrovstiev sveta vo futbale. Zvýšil sa predaj nápojov s nulovým obsahom cukru. Akcie spoločnosti v utorok pred otvorením riadneho obchodovania na burze si prilepšili o 1,8 %. Od začiatku roka ich hodnota vzrástla o približne 20 %.
(1 EUR = 1,1389 USD)