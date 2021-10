Tržby čokoládovní Hershey v 3. kvartáli vzrástli

Derry Township 28. októbra (TASR) - Americký výrobca čokolády Hershey zaznamenal v 3. kvartáli mierny rast tržieb a v rámci upraveného zisku prekonal očakávania trhov. Firma zároveň zlepšila odhad vývoja celoročných tržieb a upraveného zisku.



Spoločnosť, do ktorej portfólia patria napríklad čokoládové cukríky M&M či výroba tyčiniek značky Kit Kat pre americký trh, dosiahla v 3. kvartáli tržby na úrovni 3,26 miliardy USD (2,81 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka predstavovali 2,22 miliardy USD.



Čistý zisk klesol z približne 447 miliónov na 445 miliónov USD, zisk upravený o mimoriadne položky však dosiahol na akciu 2,10 USD, čím spoločnosť prekonala očakávania trhov. Analytici počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2 USD.



Firma zároveň zlepšila odhad upraveného zisku a tržieb na celý rok, k čomu prispel výrazný rast dopytu po jej čokoládach a cukríkoch na sviatok Halloween. Celoročné výsledky by malo nahor potiahnuť aj zvýšenie cien, pre ktoré sa firma Hershey v minulých mesiacoch rozhodla, podobne ako ďalšie potravinárske firmy.



Spoločnosť v súčasnosti odhaduje, že rast tržieb dosiahne za celý rok 2021 zhruba 8 až 9 %. V pôvodnej prognóze stanovila rast v rozmedzí od 6 do 8 %.



Okrem toho predpokladá, že upravený zisk na akciu by sa mal pohybovať od 6,98 USD do 7,11 USD. Nový odhad predstavuje v porovnaní s predchádzajúcou prognózou zvýšenie o 8 až 9 %.