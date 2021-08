Tržby Coty vo 4. kvartáli vzrástli a strata klesla

New York 26. augusta (TASR) - Kozmetický gigant Coty zaznamenal vo 4. kvartáli svojho obchodného roka 2020/2021 stratu, ale menšiu ako vlani. Uviedol zároveň, že očakáva obnovenie rastu tržieb za celý rok, pretože ľudia po uvoľnení obmedzení na zastavenie pandémie nového koronavírusu viac nakupujú voňavky a kozmetické výrobky.



Vzhľadom na to, že sa znova otvárajú kancelárie aj školy, ožíva predaj mejkapov, dekoratívnej kozmetiky aj parfumov po tom, ako ich v roku 2020 mnohí ľudia prestali načas používať. Vlani klesol aj odbyt wellness produktov. Oživenie ch predaja tak prospieva spoločnostiam, ako Coty, ktorá vlastní okrem iných aj značky Burberry alebo parfumy Hugo Boss.



Coty zareagovala na zmenu správania zákazníkov a uviedla na trh nové vône vrátane Burberry Hero a Calvin Klein Defy, ktoré propagujú herci Adam Driver a Richard Madden.



Aj kozmetická značka CoverGirl získala väčší podiel na trhu tri po sebe idúce mesiace po prvý raz za päť rokov, pretože jej snaha zamerať sa na zákazníkov tzv. generácie Z a hispánskych zákazníkov prostredníctvom reklám sa vypláca.



Tržby Coty za tri mesiace do konca júna 2021, čo bol 4. kvartál jej finančného roka, vzrástli o 90 % na 1,06 miliardy USD (903,20 milióna eur). Prekonali aj odhady analytikov, ktoré očakávali tržby 1,01 miliardy USD.



Čistá strata spoločnosti v sledovanom období klesla na 210,2 milióna USD z minuloročných 772,8 milióna USD. Po vylúčení jednorazových položiek vykázal koncern stratu 9 centov na akciu po vlaňajšej strate 46 centov/akcia.



Coty predpovedá, že v novom fiškálnom roku 2021/2022, ktorý sa začal 1. júla, sa tržby zvýšia o nižšie dvojciferné percento.



(1 EUR = 1,1736 USD)